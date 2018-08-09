Кемерово, 9 августа, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Кемерово до марта 2018 года было городом, который ассоциировался у многих с угольной промышленностью и шахтёрами. И это справедливо — кузбасская доля в поставке угля России на мировой рынок составляет почти 90%.

Анна Алябьева ИА REGNUM Развалины ТЦ «Зимняя вишня»

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Но 25 марта произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Тогда же из сводок новостей о Кузбассе узнали не только в России, но и мире. Сегодня упоминания о Кемерове тесно связаны с расследованием гибели людей в той страшной трагедии. Где бы не проходили проверки пожарной безопасности, всюду вспоминают «Зимнюю вишню».

Анна Алябьева ИА REGNUM Развалины ТЦ «Зимняя вишня»

Для большинства людей, которые знают о пожаре в ТРЦ Кемерова, жизнь населения этого города, как и региона, разделилась на «до» и «после». А для самих кузбассовцев?

Корреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру Кемерова в выходной день.

Проспект Ленина. Именно здесь пока ещё стоит здание ТРЦ «Зимняя вишня». В настоящее время его сносят. Рядом, за забором, находится народный мемориал. Один из жителей дома, расположенного неподалёку, рассказал, что игрушек осталось очень мало.

«Убрали. Их было огромное количество. После пожара игрушки сюда, к сгоревшему зданию, люди несли и несли. Приезжали отовсюду. Целые горы мягких игрушек для погибших детей», — вспомнил мужчина.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мемориал жертвам трагедии

Прохожие, заметив корреспондента ИА REGNUM с фотоаппаратом возле «Зимней вишни», разговаривая между собой, отмечают: «Уж скорее бы снесли, а то сердце щемит каждый раз, когда проходишь мимо».

Анна Алябьева ИА REGNUM За забором здание ТЦ «Зимняя вишня»

Они помнят всё. И до сих пор переживают эту трагедию. Кажется, что даже если во всём мире забудут тот страшный мартовский день, кемеровчане всё равно будут хранить где-то в сердце эту «тайну».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кемерово

Тем временем жизнь в городе продолжается. И если уйти с проспекта Ленина, то кажется, что и не было никакого пожара. Город тих и спокоен. Есть в нём свои особенные краски. Кажется, что солнце запуталась в его домах.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мемориал в Кемерове

Анна Алябьева ИА REGNUM Уличный музыкант

В Кемерове довольно много различных памятников и мемориалов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятник лисе и цапле

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятник бездомному псу

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

И какая-то своя атмосфера.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Анна Алябьева ИА REGNUM «Слава героям-кузбассовцам»