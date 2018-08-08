Каракас, 9 августа, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Два венесуэльских оппозиционера лишены депутатской неприкосновенности и смогут быть допрошены в суде по делу о покушении на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, сообщает Agence France-Presse.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Речь идет о Хуане Рекесенсе и Хулио Боргезе, первый из которых уже задержан венесуэльской разведкой. Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест второго оппозиционера.

Напомним, на Мадуро 4 августа было совершено покушение. В Боливарианской республике сейчас расследуется уголовное дело: подозреваются в организации покушения представители прозападной оппозиции.