Москва, 9 августа, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Случайный пуск ракеты испанским истребителем в небе над Эстонии может являться нарушением процесса подготовки ракет, заявил генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью Sputnik.

U.S. Navy Пуск ракеты

По его мнению, подобные инциденты могут происходить, если процессы подготовки ракет к подвешиванию, полетам и пускам нарушаются летным и техническим составом. Попов также подчеркнул, что обычно такие инциденты происходят при тактических стрельбах, когда используются не боевые ракеты, а их муляжи.

«Политическое решение руководства этих стран не дает им той усиленной защиты, о которой они говорят: якобы так обеспечивается их безопасность от России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа министр обороны Эстонии опроверг данные о том, что место взрыва ракеты было найдено в заповеднике Эндла. По его словам, поиски места падения боеприпаса продолжаются.