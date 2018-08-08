Таллин, 9 августа, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Эстонские силы обороны продолжают искать ракету, случайно выпущенную испанским истребителем в воздушном пространстве над страной, сообщает Postimees.

U.S. Air Force Пуск ракеты

Также издание, сославшись на пресс-службу минобороны Эстонии, сообщает, что слухи об обнаружении ракеты в природном заповеднике Эндла являются ложью.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что место взрыва обнаружено в заповеднике, и силам обороны известен воздушный коридор и зона в лесу, где якобы были найдены следы взрыва. Также сообщалось, что обломков ракеты в заповеднике найдено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа МИД России прокомментировало инцидент со случайным пуском ракеты в Эстонии и заявил, что «военный блок НАТО — бесполезный».