Салоники, Греция, 9 августа, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Российское генконсульство в Салониках проверяет сообщения о нападении фанатов греческого футбольного клуба «ПАОК» на российских журналистов, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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По данным пресс-службы, российские дипломаты пока не располагают сведениями о нарушении прав российских граждан и поэтому проверяют информацию, а также поддерживают контакт с сотрудниками местных правоохранительных органов.

«Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча», — подчеркнули в генконсульстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа прошел матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между командами «ПАОК» и «Спартак Москва». Матч закончился победой греческого клуба со счетом 3:2. Во время футбольного матча произошел инцидент: около 15 фанатов «ПАОК» напали на российских журналистов. Одной из причин произошедшего называется демонстрация неприличного жеста одним из корреспондентов в адрес греческих болельщиков.