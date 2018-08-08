Вашингтон, 9 августа, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Приглашение принять участие в слушаниях Конгресса по делу о так называемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года направлено основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщил сайт в Twitter.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж. 2014

Уточняется, что Ассанжа пригласил спецкомитет по разведке американского Конгресса. От него ждут показаний, которые опальный «свидетель» дал бы за закрытыми дверями. Соответствующее обращение Ассанжу адресовали Ричард Берр, председатель комитета, и Марк Уорнер, представитель американской Демпартии в комитете.

Напомним, американские СМИ продолжают распространять мифы о «руке Москвы» в выборах, на которых победил 45-й президент США Дональд Трамп. Вызов Ассанжа, который якобы «может принять участие в интервью», прозвучал на фоне его возможного выдворения с места политического убежища, которое делается под давлением Запада.