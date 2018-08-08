Москва, 9 августа, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Россия приветствует соглашения о политическом урегулировании в Мозамбике и выражает надежду, что случаи боестолкновений в стране закончатся, говорится в официальном сообщении МИД РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Tonkosti.ru Пляж, остров Мозамбик

Российские дипломаты отмечают, что подписанный 6 августа президентом Мозамбика меморандум предусматривает разоружение, демобилизацию и реинтеграцию в состав вооруженных сил страны боевых отрядов оппозиции, которые существовали, несмотря на завершение в 1992 году гражданской войны.

«Наряду с ранее достигнутым консенсусом между правительством и оппозицией по вопросам административной децентрализации, принятием поправок к конституции и избирательному законодательству, меморандум является ключевым элементом общего пакета соглашений, призванных гарантировать окончательное политическое урегулирование в Мозамбике», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, политические партии РЕНАМО и ФРЕЛИМО в Мозамбике вели вооруженную борьбу на протяжении гражданской войны с 1976 по 1992 год, в ходе этой войны погибли миллионы людей. Несмотря на окончание гражданской войны, боестолкновения продолжались, в том числе происходили и в 2017 году, когда боевики нападали на правительственные войска.