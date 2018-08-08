Луцк, Украина, 9 августа, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Пятнадцать гостей свадьбы госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщили 7 августа в пресс-службе Волынского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

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«В ходе эпидемического расследования установлено, что больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе «Садиба на джерелах» Киверцовского района Волынской области», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в том самом районе Волыни произошло массовое отравление на свадьбе. Пострадало 17 человек, из них три ребенка.

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