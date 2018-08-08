Глазго, Великобритания, 8 августа, 2018, 23:41 — ИА Регнум. 8 августа на стадионе «Селтик Парк» был разыгран матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Селтик» и «АЕК» (Афины). Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

John Fischer Футбол

Единственный гол «кельтов» на 17-й минуте матча забил 25-летний плеймейкер национальной сборной Шотландии Каллум Макгрегор, замкнув навес Кирана Тирни — 1:0. Через 27 минут Виктор Клонаридис сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Селтик»/ «АЕК»)

Удары 14/7

Удары в створ 4/2

Владение 60%/40%

Угловые 3/2

Нарушения 10/8

Стартовые составы команд на матч:

«Селтик»: Гордон, Хендри, Лустиг, Айер, Тирни, Браун, Рогич, Нтчам, Макгрегор, Форрест, Эдуар.

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Лопеш, Иконому, Ламбропулос, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Хульт, Галанопулос, Ливая.

Предупреждения: Клонаридис — 14, Айер — 49, Галанополус — 50, Иконому — 68

Удаления: Галанополус — 58.

Голы: Макгрегор 17 — 1:0, Клонаридис 44 — 1:1.