Великий Новгород, 8 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. В Новгородской области завершена процедура уничтожения поголовья свиней на площадке откорма крупного свиноводческого комплекса в Волотовском районе — ООО «Новгородский бекон», где в конце июля 2018 года был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщила сегодня, 8 августа, руководитель комитета ветеринарии Новгородской области Людмила Сукачева, заражённых животных уничтожили на специально подготовленной площадке в 1,5 км от деревни Волот.

StockSnap Свиньи

«Во время ликвидации специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области дважды делали замеры атмосферного воздуха. Превышений вредных веществ не зафиксировано. Население деревни Волот и соседних населённых пунктов не пострадало», — заявила Людмила Сукачева.

Всего было уничтожено 37 тыс. животных — всё поголовье, находившееся на площадке откорма свинокомплекса.

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Кроме того, в радиусе 10 км от комплекса из частных домашних хозяйств были изъяты 20 свиней. Их владельцам выплатили компенсации на общую сумму 166 тыс. рублей. Исследования показали, что свиньи из частных хозяйств не были заражены: анализы дали отрицательный результат. Специалисты считают, что изъятие животных началось своевременно, и распространения инфекции удалось не допустить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг АЧС на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон» был выявлен 21 июля. С 22 июля на территории Волотовского района, а также соседних с ним Солецкого, Старорусского и Шимского введён карантин — до 21 августа 2018 года.