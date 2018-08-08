Псков, 8 августа, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — это реальный шанс кардинально улучшить ситуацию в Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 8 августа, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников на совещании по вопросу организации работы по исполнению нового «майского» указа президента РФ.

Юон Константин. У Псковского собора. 1917

«Если мы этот шанс не используем, второго такого не будет», — заявил он, напомнив, что правительство РФ планирует направить 8 трлн рублей на улучшение базовых условий жизни россиян.

«Эта цифра — беспрецедентная в новейшей истории России. И нужно понимать, что каждый регион России будет бороться за то, чтобы получить максимальный объем финансирования из предусмотренных средств», — отметил Михаил Ведерников.

Отдельное внимание он акцентировал на соблюдении сроков подготовки документов, так как в противном случае предусмотрены штрафные санкции и федеральные средства будут перераспределяться в пользу других регионов.

«Нам не то что нельзя терять деньги, нам нужно находиться в топе, чтобы иметь возможность для привлечения дополнительных ресурсов», — заявил Ведерников.

По данным вице-губернатора Псковской области Татьяны Бариновой, на реализацию «майских» указов 2012 года регион уже направил порядка 20 млрд рублей. На исполнение задач, поставленных в документе этого года, Псковской области требуется 177 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом «майском» указе президентом России поставлена задача обеспечить прорывное развитие страны по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, производительность труда и поддержка занятых, культура, малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальных предпринимательских инициатив и другие.