Магнитогорск, Челябинская область, 8 августа, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждён 18-летний житель Магнитогорска Владимир Ш. Его признали виновным в убийстве школьницы и в совершении против неё насильственных действий сексуального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Тюрьма

Преступление было совершено в ночь на 29 июня 2017 года. Вместе со своей знакомой, девушкой 16 лет, он находился у себя дома в Магнитогорске. Там между ними возникла ссора. И за этим последовало убийство.

Затем он расчленил тело девушки и спрятал фрагменты в разных местах города. Преступление быстро раскрыли. И в ходе следствия стало известно ещё об одном преступном эпизоде. Оказалось, что в декабре 2015 года тогда ещё подросток Владимир Ш. надругался над 14-летней девушкой. При этом он угрожал её убить.

В итоге суд признал вину Ш. в обоих преступлениях. Гражданин осуждён на 14 лет. Долгие годы заключения он проведёт в колонии строгого режима.