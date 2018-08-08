Киев, 8 августа, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Более 2,3 млрд в рублевом эквиваленте заплатили в украинскую казну плательщики Киева, заявила начальник главного управления государственной фискальной службы Украины в городе Киеве Людмила Демченко, сообщил 8 августа официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Всего за время проведения кампании по декларированию доходов было собрано более 5 млрд рублей.

Демченко отметила, что в 2018 году процент оплаченных обязательств несколько выше, чем в прошлом году — 95% против 93%.

Напомним, в начале 2018 года народным депутатам Украины так и не удалось узнать, куда делись деньги, полученные благодаря так называемому «налогу на АТО», с помощью которого каждый работающий гражданин Украины финансирует гражданскую войну в Донбассе.

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