Москва, 8 августа, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Инцидент со случайным пуском ракеты в Эстонии в очередной раз подтвердил мнение Москвы по вопросу присутствия войск НАТО в Прибалтике, сообщает 8 августа официальная страница МИД РФ в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — указано в комментарии МИД России по поводу инцидента над Эстонией.

Напомним, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon произвел ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. По счастливой случайности никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии высказал опасения, что Россия использует этот инцидент для заявлений об опасности присутствия войск НАТО у границ РФ.