Тель-Авив, Израиль, 8 августа, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Израильские военные наносят удары по территории сектора Газа, сообщает 8 августа пресс-служба армии обороны Израиля.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

По утверждению пресс-службы, удары наносятся по объектам палестинских боевиков и носят характер ответа на ракетный обстрел.

«Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа двое жителей города Сдерот получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела, произведенного с территории сектора Газа.