Афины , 8 августа, 2018, 21:56 — ИА Регнум. 8 августа на стадионе «Тумба» был разыгран матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «ПАОК» и «Спартак». Противостояние завершилось волевой победой греческого клуба.

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Первый гол в дебюте первого тайма забил атакующий полузащитник национальной сборной Болгарии. Ивелин Попов вывел «красно-белых» вперед после передачи Романа Зобнина — 0:1. Через 10 минут лидер «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество — 0:2. Ассист на свой счет записал Луис Адриано. На 29-й минуте Александар Прийович сократил отставание ударом с пенальти — 1:2. На 37-й минуте Димитрис Лимниос вернул «ПАОК» в игру, замкнув прострел Лео Матоса — 2:2. В конце тайма 24-летний греческий плеймейкер Димитрис Пелкас впервые вывел хозяев вперед — 3:2. Матос записал на свой счет вторую результативную передачу.

Статистика матча («ПАОК» / «Спартак»)

Удары 8/6

Удары в створ 6/4

Владение 56%/44%

Угловые 4/2

Фолы 13/17

Для прохода в следующий раунд квалификации «Спартаку» необходимо обыграть «ПАОК» в ответной встрече либо с разницей более, чем в два мяча, либо со счетом 1:0, 2:1.

Стартовые составы команд на матч:

«ПАОК»: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Хачериди, Маурисио, Пелкас, Каньяс, Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Адриано, Ломовицкий.

Главный арбитр матча: Орел Гринфилд.

Предупреждения: Жиго — 19, Эль-Каддури — 58, Пасхалакис — 69, Ломовицкий — 72.

Незабитые пенальти: Промес — 71.

Голы: Попов 7 — 0:1, Промес 17 — 0:2, Прийович (пен) 29 — 1:2, Лимниос 37 — 2:2, Пелкас 44 — 3:2.