Москва, 8 августа, 2018, 21:25 — ИА Регнум. 8 августа на стадионе «Арена Чертаново» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Чертаново» и «Армавир». Противостояние завершилось результативной ничьей.

Håkan Dahlström Футбол

Единственный гол на экваторе второго тайма забил опытный российский полузащитник Аслан Дышеков — 0:1. В конце матча Дмитрий Молчанов принес очко своему коллективу — 1:1.

Статистика матча («Чертаново"/ «Армавир»)

Удары 10/11

Удары в створ 3/6

Владение 51%/49%

Угловые 5/4

Набрав 1 очко «Армавир» по итогам игрового дня поднялся на 19-ю строчку. «Чертаново» с 8-ю баллами укрепился на 8-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Чертаново»: Ломаев, Пашиков, Солдатенко, Витюгов, Сарвели, Ежов, Бартасевич, Марович, Горшков, Колесниченко, Умиаров.

«Армавир»: Руденок, Соловьов, Гаджибеков, Клопков, Веркашанский, Лусикян, Суханов, Мирошниченко, Романенко, Поляков, Безлихотнов.

Предупреждения: Веркашанкий — 27, Безлихотнов — 40, Мирошниченко — 47, Клопков — 58, Сарвели — 60.

Голы: Дышеков 67 — 0:1, Молчанов 90+2 — 1:1.