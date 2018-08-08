Киев, 8 августа, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Компания «Укрзализныця» подписала договор с неким Романом Русановым, который будет вести официальную страницу компании в социальной сети Facebook, сказано 8 августа на сайте госзакупок ProZorro.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Контракт рассчитан на полгода, в общей сложности Русанов получит сумму, эквивалентную 1,7 млн рублей, из них 204 тыс. рублей разово, если количество подписчиков страницы превысит 78 тыс. человек.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Если это решение будет принято, «Укрзализныця» понесет ещё большие убытки, поскольку поезда до Москвы являются на Украине наиболее прибыльными.

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