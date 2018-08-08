Екатеринбург, 8 августа, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» уже начали делить. Две тысячи мест может получить город Ирбит, заявил во время визита в город депутат свердловского областного Заксобрания Виктор Шептий.

Владислав Фальшивомонетчик Стадион «Екатеринбург Арена»

Их могут установить на стадионе «Юность». Шептий полагает, что такая мера будет способствовать развитию спортивного объекта.

Также свои доли временных трибун могут получить и другие свердловские муниципалитеты. Полный список счастливчиков пока не назван.

Напомним, временные трибуны были установлены в ходе реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга. Эта мера позволила увеличить количество мест. После ЧМ-2018 временные трибуны разберут. Скорее всего, это случится уже в 2019 году.