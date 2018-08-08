«Ротор» потерпел поражение от «Авангарда»
Курск, 8 августа, 2018, 20:24 — ИА Регнум. 8 августа на стадионе «Трудовые резервы» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Авангард» и «Ротор». Противостояние завершилось победой курской команды.
Единственный гол на 37-й минуте забил опытный российский опорный полузащитник Вадим Стеклов — 1:0.
Статистика матча («Авангард"/ «Ротор»)
Удары 6/2
Удары в створ 1/0
Владение 47%/53%
Угловые 5/2
Набрав 7 очков «Авангард» выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 13-ю позицию. «Ротор» с 5-ю баллами опустился на 14-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Авангард»: Чагров, Акбашев, Земсков, Касьян, Стеклов, Гоцук, Альшин, Багаев, Коробов, Бурнаш, Никитин.
«Ротор»: Фильцов, Эдиев, Воробьев, Якуба, Абдулаев, Маляров, Коротаев, Баирыев, Друзин, Бугаев, Муллин.
Удаления: Баирыев — 90+4.
Голы: Стеклов 37 — 1:0.