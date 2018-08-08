Дамаск, 8 августа, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Сирия и Иордания готовы совместно восстанавливать наземное транспортное сообщение между двумя странами, сообщает 8 августа Центр приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

High Contrast Тягач с полуприцепом в Сирии

Российский Центр подчеркивает, что это могло бы ускорить процесс возвращения сирийских беженцев из-за границы, так как обеспечение безопасности грузоперевозчиков и пассажирского потока имеют критически важное значение для данного процесса.

Кроме того, российские специалисты отметили готовность Иордании участвовать в восстановлении сирийской гражданской ифраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, для решения вопроса возвращения сирийских беженцев в России МИД и Минобороны создали совместную структуру.