Ярославль, 8 августа, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Ярославский областной суд не удовлетворил иски о снятии с выборов в областную думу одного из лидера ярославского отделения КПРФ Эльхана Мардалиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Областная дума Эльхан Мардалиев

Ярославское региональное отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» обратилось в областной суд и потребовало снять с выборов в списке КПРФ депутата областной думы Эльхана Мардалиева. И второй иск от той же партии был о снятии Мардалиева с выборов по одномандатному округу.

8 августа областной суд отклонил оба иска.

До этого в Ярославле с подобными исками к коммунистам и единороссам обращались члены ПАРНАСа». Но суд отклонил иск «парнасовцев» к политикам Михаилу Писарцу, Василию Бобкову, Роману Слонину и Анатолию Грешневикову, а иск к коммунисту Александру Воробьеву был отозван истцами.

А вот кандидата в депутаты Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергея Хабибулина суд после иска «Коммунистов России» снял с выборов по одномандатному избирательному округу.