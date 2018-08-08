Астана, 8 августа, 2018, 20:19 — ИА Регнум. С начала 2018 года текучесть кадров государственных органов Астаны превысила годовой показатель, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя управления государственной службы астанинского департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Романа Кима.

Уход

По его словам, показатель сменяемости чиновников включен в программу развития Астаны на 2016−2020 годы и контролируется администрацией президента Казахстана. За первые шесть месяцев из аппарата акимата (администрации) Астаны ушли четыре человека, что составляет 4,4%.

Отметим, нормативный показатель чистой сменяемости, когда человек не переходит в другое ведомство, а совсем уходит с государственной службы, в Казахстане не должен превышать 6% в год.