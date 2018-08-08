Анкара, 8 августа, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Сильные ливни и порожденные ими селевые потоки поставили под угрозу инфраструктуру и сельское хозяйство северо-восточных районов Турции, сообщает 8 августа телеканал Haber turk.

Harold Litwiler Турция

По информации телеканала, в зоне бедствия могут оказаться около 500 тыс. человек. В провинции Орду селевые потоки уже разрушили четыре моста и парализовали движение по одной из крупнейших автомагистралей.

Кроме того, наводнения создали сильную угрозу сельскому хозяйству региону. Местные власти опасаются, что последствия стихии лишат регион экспортных доходов от продажи фундука.