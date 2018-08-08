Москва, 8 августа, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность заслушать доклад по развитию ракетно-космической отрасли страны. Об этом он заявил сегодня, 8 августа, на совещании.

Kremlin.ru Путин в павильоне «Космос» на ВДНХ

Российский лидер отметил, что некоторое время назад он дал ряд поручений правительству России и «Роскосмосу». Эти поручения касались наращивания российской орбитальной группировки, а также создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая должна будет стартовать с космодрома «Восточный».

"Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что у России есть все необходимые составляющие для реализации этих проектов, в частности конструкторский, инженерный и технический потенциалы.

Путин также отметил, что российской космической отрасли нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной.