Южно-Сахалинск, 8 августа, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В 2021 году Новгородская область планирует принять финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Южно-Сахалинске, где сегодня, 8 августа, стартовал финал VI Национального чемпионата рабочих профессий.

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Москва. Метро Киевская — Рабочие

«Люди, которые заканчивают колледжи и техникумы, — это те, кто, в общем-то, и создаёт нашу страну, кто строит, лечит, кто находится в основе всего. Поэтому новгородское среднее профессиональное образование — один из важнейших наших приоритетов», — отметил Никитин.

Он сообщил, что Новгородская область не так давно присоединилась к движению WorldsSkills. Но если в 2017 году на национальном финале от региона был только один участник, то в этом году уже шесть. Новгородские студенты борются за звание лучших среди ветеринаров, мастеров по сухому строительству, преподавателей физической культуры и спорта, педагогов младших классов, дизайнеров.

Всего в соревнованиях принимают участие более 700 молодых людей из всех регионов страны. Чемпионат продлится до 12 августа.

Напомним, финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. В этом году более 800 участники соревнуются в 62 компетенциях. Всего будут разыграны 62 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Лидеры финала получат возможность войти в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и выступить на мировом первенстве в Казани в 2019 году.