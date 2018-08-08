Актюбинск (Актобе), Казахстан, 8 августа, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Адвокаты подозреваемых в деле о сгоревшем в Казахстане автобусе подали жалобу на определение суда, согласно которому просьба о передаче дела в другой суд была оставлена без удовлетворения, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Сгоревший автобус

Адвокаты трех подсудимых добиваются передачи дела на рассмотрение в суд Актюбинска. В настоящее время дело находится в Иргизском районном суде Актюбинской области.

Рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок, так как дата рассмотрения жалобы адвокатов пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Иргизский районный суд Актюбинской области начал предварительные слушания по делу о сгоревшем автобусе, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.