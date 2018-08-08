Рим, 8 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Принятый парламентом Италии «Декрет о достоинстве» не только не улучшит ситуацию на рынке труда, но может привести к исчезновению 130 тысяч рабочих мест, заявил в среду, 8 августа, председатель Европарламента и один из лидеров партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает Il Giornale.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Декрет о достоинстве» был утвержден парламентом 7 августа. Он вносит некоторые коррективы в правила, действующие на рынке труда: в частности, затрудняет наём работников по временным контрактам и облегчает — по постоянным.

По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, 12% всех занятых граждан. Власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.