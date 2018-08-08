Болонья, Италия, 8 августа, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Ущерб от взрывов и пожара на окраине Болоньи, последовавших за аварией бензовоза, доходит до суммы 10 млн евро, заявил 8 августа городской министр по делам гражданской обороны Альберто Айтини.

Бензовоз

От взрыва бензовоза и пожаров был частично разрушен автомобильный мост, сгорели автомашины расположенного у дороги дилерского центра, пострадали дома и магазины, две школы и фонари уличного освещения, сообщил Альберто Айтини.

Установлено, что от аварии пострадали 145 человек, один из которых погиб во взорвавшемся бензовозе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа рядом с аэропортом Болоньи произошло столкновение бензовоза с грузовиком, за которым последовали серия взрывов и крупный пожар.