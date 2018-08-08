Ташкент, 8 августа, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора отметили высокую динамику двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, сообщили 8 августа в пресс-службе главы Узбекистана.

Darakchi.uz Узбекистан и Турция

В ходе переговоров главы государств отметили также, что между странами расширяется торгово-экономическое сотрудничество — за первую половину 2018 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мирзиёев и Эрдоган также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Узбекистана ратифицировал соглашение между правительствами Узбекистана и Турции об экстрадиции. Документ обеспечивает принцип неизбежности наказания за совершенное преступление.