Ташкент, 8 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В шестой день вступительные экзамены в вузы Узбекистана сдали 57 804 человека, сообщает 8 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Экзамен

По различным причинам на экзамен не явились 1317 человек, еще 163 были выгнаны с экзамена: 93 — не прошли через контрольно-пропускные пункты, попавшись со шпаргалкой, 70 — пытались использовать вспомогательные средства или занять чужое место.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа за первые два дня сдачи экзаменов от испытаний были отстранены 711 абитуриентов. Один из абитуриентов пытался сдать экзамен по поддельному паспорту. Против него возбуждено уголовное дело.