Астрахань, 8 августа, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства СУ СК РФ по Астраханской области активизировать проверку информации об издевательствах над воспитанниками частного детского сада. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Плачущий ребенок

Ранее была организована доследственная проверка по сообщениям СМИ, которые рассказали об одном из частных детских садов города Астрахани, где детей связывают пелёнками, чтобы уложить спать, и кладут в кровати по двое. Сообщения сопровождались видеозаписью, якобы сделанной очевидцем в этом детсаду.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы и перешли к опросам владельцев и воспитателей детсада. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить о результатах проверки, ход которой поставлен на особый контроль в центральном аппарате СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, собственную проверку также проводит прокуратура. Руководство учреждения отрицает вину, объясняя просочившуюся в СМИ информацию «происками конкурентов».