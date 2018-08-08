Ульяновск, 8 августа, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области прошёл двухдневный региональный туристический слёт для граждан старшего возраста. В нём принимают участие команды из каждого муниципального образования. В следующем году подобные мероприятия планируется проводить в каждом муниципалитете. Эту инициативу поддержал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который встретился с участниками слёта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Региональный туристический слёт для граждан старшего возраста

7−8 августа в Чердаклинском районе на базе туристической деревни «Артеково» прошёл IV региональный турслёт для граждан старшего возраста. В нём приняли участие женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет. В первый день участники представили визитные карточки своих команд, сдавали индивидуальные зачёты по настольному теннису, ночной и утренней рыбалке. В рамках эстафеты «Пенсионер — всем пример» участники должны были выбрать нормативы всероссийского конкурса ГТО. Также прошли соревнования по волейболу и баскетболу. Во второй день пенсионеры показали мастер-классы по оздоровительной гимнастике.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором турслёта выступает «серебряное правительство» области. Оно прошло в рамках проекта «Старшее поколение» — партийного проекта «Единой России», который направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения.

С участниками турслёта встретился губернатор Сергей Морозов. Он констатировал, что эта встреча «даёт старт новой системе работы региональной власти со старшим поколением» и «к новому этапу в своей демографической политике, направленной на увеличение продолжительности жизни».

«Мы собрали лучших специалистов в различных отраслях общественно-экономической жизни, обратились к лучшему отечественному и зарубежному опыту. Наша цель — превратить Ульяновскую область в территорию активного долголетия, сформировать максимально доброжелательное отношение к старшему поколению», — подчеркнул губернатор.

В ходе встречи глава региона высказал ряд предложений. В частности, он предложил создать областной и муниципальный центр активного долголетия, ассоциацию пожилых людей (в которой будут действовать рабочие группы и комитеты по актуальным проблемам старшего поколения), «серебряное правительство» и «серебряный парламент» которые «станут совещательными и консультативными органами власти». По мнению губернатора, также необходимо сформировать стандарт работы со старшим поколением, «пул приоритетных проектов» и открыть ресурсный центр для оказания «различной помощи» пожилым (юридической, организационной, в области образования и т.д.).

«Нам пора проводить большие региональные «серебряные» спартакиады — по примеру спартакиад пенсионеров России. Наконец, необходимо организовывать фестивали, встречи и конкурсы «серебряных» активистов», — считает Сергей Морозов, который поддержал предложение о проведении турслётов ежегодно в каждом муниципальном образовании.