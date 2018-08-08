Дмитрий Песков: Письмо Трампа получено, но пока не прочитано
Москва, 8 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Послание американского президента Дональда Трампа, направленное российскому лидеру Владимиру Путину, действительно было получено по одному из дипломатических каналов, заявил 8 августа пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Песков. Дротики. Дартс
При этом Дмитрий Песков уточнил, что с содержанием письма российская сторона пока еще не ознакомилась.
«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — пояснил Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа американский сенатор Рэнд Пол опубликовал сообщение о передаче письма президента США Дональда Трампа в администрацию главы Российского государства.