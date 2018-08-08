Майкоп, 8 августа, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Республика получила одобрение на включение в план мероприятий по празднованию 100-летия автономии Адыгеи строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Напомним, юбилей республика отметит в 2022 году. 8 августа, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Правительство РФ

С предложением о включении строительства ФОКов в план юбилейных мероприятий выступил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Речь идет о двух объектах в Адыгейске и Гиагинском районе.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что строительство комплексов планируется в 2020 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем финансирования составит 161 млн рублей, из которых 92 млн рублей — средства федерального бюджета. Глава Адыгеи внес предложение о включении строительства этих спортивных объектов в план основных мероприятий по празднованию 100-летия автономии Адыгеи.

Виталий Мутко поддержал предложение главы республики. Вице-премьер также поручил протокольно закрепить еще несколько инициатив Мурата Кумпилова, касающихся строительства и реконструкции ряда других объектов. Возможность их включения в план празднования юбилея Адыгеи будет рассмотрена дополнительно.