Волгоград, 8 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области зафиксировали первый в 2018 году случай заражения лихорадкой Западного Нила. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случай произошел в Среднеахтубинском районе.

Комар

«Случай заболевания зарегистрирован среди населения Волгограда и связан с укусами комаров во время проживания на дачном участке, расположенном в Среднеахтубинском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Волгоградская область — эндемичная по заболеваемости лихорадкой Западного Нила. В 2018 году в регионе обрабатываются водоемы. Сейчас уже прошло пять этапов обработки. Общая площадь — примерно 16,5 тыс. га.

Переносчиком инфекции лихорадки Западного Нила являются комары. Заболевший испытывает головную боль, лихорадочное состояние, боли в мышцах. Также может произойти увеличение лимфатических узлов и появиться кожная сыпь. В критических случаях может произойти паралич, также заболевший может впасть в кому.