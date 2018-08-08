Белгород, 8 августа, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Белгородской области стал Владислав Епанчинцев, гендиректор ООО «Софт-Юнион». Как сообщила пресс-служба областного правительства 8 августа, кандидатура омбудсмена была согласована депутатами Белгородской областной думы и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. На должность Епанчинцев был назначен распоряжением губернатора Евгения Савченко.

Belregion.ru Владислав Епанчинцев

Бизнес-омбудсмен должен взаимодействовать с предпринимательским сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, прокуратурой, правоохранительными и судебными органами. Также в обязанности бизнес-омбудсмена входит рассмотрение жалоб предпринимателей, выявление проблем предпринимательства, представление органам власти законодательных инициатив, направленных на улучшение предпринимательского климата и совершенствование государственной политики.

Предыдущий белгородский бизнес-омбудсмен Андрей Минаев досрочно покинул пост, на котором находился с 2014 года, весной 2018-го. Причиной стало увольнение Минаева по собственному желанию, однако региональные СМИ напомнили, что областная дума ранее критиковала его работу.