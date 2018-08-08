Ереван, 8 августа, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Во время выборов в Совет старейшин Еревана (выборы мэра Еревана) полиции Армении предстоит проделать большую и серьезную работу. Об этом на совещании сегодня, 8 августа, заявил начальник полиции Валерий Осипян.

police.am Валерий Осипян

Как сообщает пресс-служба ведомства, он акцентировал внимание на уточнении избирательных списков, подчеркнув необходимость исключения из них «мертвых душ». Осипян также уделил особое внимание вопросу предотвращения избирательных фальсификаций.

«Те полицейские, которые в этом вопросе проявят халатность или будут замечены в каких-то противоправных действиях, будут наказаны по всей строгости закона», — предупредил Осипян.

Он также заявил о необходимости предотвращения возможного влияния криминальных элементов на процесс выборов.

«Мы должны исключить это. В этом плане полицейские должны действовать уверенно и смело».

7 августа глава полиции Армении Валерий Осипян уже успел пообещать, что в Армении будут беспрецедентные выборы.

«Уверяю вас, в Республике Армения, вне зависимости от того, какие будут выборы, они будут беспрецедентные», — сказал Осипян.

Осипян считает, что полиция напрямую воздействует на результаты выборов — не в том смысле, что занимается махинациями, а в том, что не участвуя в работе по коррекции избирательных списков, не осуществляя достойной службы на избирательных участках — вот этим полиция влияет на результаты выборов.

Ориентировочно в конце сентября состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Точная дата пока не определена, но кандидаты на пост мэра Еревана от некоторых политических сил уже известны — список правящей партии «Гражданский договор» возглавит актер и продюсер Айк Марутян, блока «Царукян» — депутат парламента Наира Зограбян, партии «Еркир цирани» — Заруи Постанджян, объединенный список партий «Республика» и «Просвещенная Армения» — министр юстиции Артак Зейналян, список Армянского общенационального движения — депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Еревана, представитель Республиканской партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля. Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

После перехода Армении на парламентскую форму правления и отмены прямых президентских выборов выборы в Совет старейшин Еревана — вторые по значимости выборы в Армении.