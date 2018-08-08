Тамбов, 8 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Тамбове к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет построен мемориал памяти, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам заседания тамбовского комитета «Победа».

Tambov.gov.ru Тамбовский комитет «Победа»

Сегодня, 8 августа, в здании администрации Тамбовской области прошло заседание комитета «Победа», на котором был рассмотрен план мероприятий на ближайший период. Многие мероприятия будут проведены при взаимодействии с российским военно-историческим обществом, с которым у региона установлены тесные связи.

В этом году 23 августа исполняется 75 лет со дня разгрома советской армией фашистских войск в Курской битве. Она уникальна по своим масштабам, концентрации войск, напряженности боевых действий и, главное, по значению для Великой Отечественной войны. Масштабное танковое сражение стоит в одном ряду с национальными символами войны — сражениями за Брестскую крепость, у разъезда Дубосеково и Мамаева кургана. В этой решающей битве участвовало много тамбовчан. Мероприятия по этому поводу на Тамбовщине пройдут под эгидой комитета «Победа», который возглавляет губернатор Александр Никитин.

Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов напомнил, что о всероссийском праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве идет речь в указе президента России и распоряжении правительства РФ.

«По поручению губернатора Александра Никитина мы организуем масштабное проведение праздничных мероприятий, — сказал Олег Иванов. — Отрадно, что Тамбовщина — в числе наиболее активных регионов по организации торжеств. 75-я годовщина победы в Курской битве — это хороший пример для патриотического воспитания молодежи».

Участники комитета также приняли решение построить мемориал памяти в Тамбове к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Скоро начнутся работы по подготовке этого проекта.

Отметим, на тамбовской земле за последние 13 лет открыто более 120 мемориалов памяти, и работа по увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны продолжается. Очередной мемориал будет открыт в селе Беломестная Двойня 14 августа. 23 августа в посёлке Дмитриевка состоится торжественное открытие памятника, на котором высечены более двух тысяч имён тамбовчан, погибших в годы войны. Село Ломовка Инжавинского района, село Соколово Кирсановского района, село Верхнее Нащёкино Бондарского района — это не полный список уголков Тамбовщины, где в этом году также установят мемориалы памяти воинам-землякам.