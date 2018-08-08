Кишинёв, 8 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Новый посол России в Молдавии Олег Васнецов 8 августа вручил верительные грамоты президенту Молдавии Игорь Додону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе молдавского лидера, Додон пожелал Васнецову успехов и отметил, что в ближайшие месяцы «нас ожидает очень плотная повестка дня».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Додон уточнил, что в Кишиневе ждут официальную делегацию РФ во главе с вице-спикером Государственной Думы для участия во Всемирном конгрессе семей, который состоится 14−16 сентября. 20−22 сентября в молдавской столице пройдет Экономический форум. Также осенью состоится визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию. А сам Додон в октябре совершит очередной визит в Москву.

«Уверен, что все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации», — сказал Додон. Он надеется, что удастся преодолеть «этот непростой период в наших двусторонних отношениях».

У двух стран, по его словам, много общего: «Наши страны связывают общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тысяч молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок) и, уверен, общее будущее. У нас общая религия — Православная церковь Молдовы является составной частью Русской православной Церкви».

Ранее Васнецов вручил копии верительных грамот в молдавском МИД. После встречи с президентом Додоном он официально приступает к исполнению обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент РФ Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом РФ в Молдавии. Прежний российский посол Фарит Мухаметшин возглавлял дипмиссию в Молдавии с 2012 года. Действие его мандата официально истекло в начале 2018-го, но дипломат исполнял возложенные на него функции до назначения преемника.