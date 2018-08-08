Москва, 8 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. После повышения НДС и удорожания бензина торговые сети получили повод для того, чтобы повысить цены, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем повышении цен на колбасную продукцию российскими торговыми сетями.

igorovsyannykov Супермаркет

«В РФ торговые сети являются монополистами, которые злоупотребляют монопольным положением, а либеральное правительство Медведева считает злоупотребление монопольным положением, если судить по его действиям, главной предпринимательской свободой, которая только есть в природе, — сказал Делягин. — Причём я хочу подчеркнуть, что злоупотребление монопольным положением в переводе на русский язык — «грабёж потребителя». Если я правильно помню, то представитель «Мираторга» выступала некоторое время назад и призналась, что торговые сети имеют надбавку 200%».

По словам Делягина, сейчас торговые сети получили повод повысить цены из-за повышения НДС и удорожания бензина.

«Мы наблюдаем злоупотребление монопольным положением в чистом виде, под благовидным предлогом, — сказал Делягин. — Я совершенно не виню в этом торговые сети, потому что они, если могут кого-то ограбить, — они бизнес — они грабят».

Чтобы преодолеть эту ситуацию, правительство РФ, как считает Делягин, должно дать нормальные полномочия Федеральной антимонопольной службе, дабы она могла проверять структуру и динамику структуры себестоимости любого товара и при резких изменениях цены имела право принуждать (как в Германии) продавцов сначала возвращать цены на место, а уже потом расследовать.

«Ну и самая простая вещь — ввести предельную маржу по крупным товарным группам», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в ближайшее время могут вырасти цены на колбасную продукцию. Как заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, цены изменятся, но не существенно, и их рост составит в розничных сетях 10−15 рублей. Причины такого подорожания он связал с просьбами поставщиков поднять цены.

В то же время генеральный директор национального союза свиноводов РФ Юрий Ковалёв заявил, что в РФ, напротив, последние три года происходит постепенное снижение оптовых цен на птицу и свинину.

Похожую мысль высказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, заметившая, что все региональные производители мяса в РФ говорят о том, что у них перепроизводство, и они готовы по этой причине снижать цены.