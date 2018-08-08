Посол Казахстана в Пакистане назначен послом в Бангладеш
Астана, 8 августа, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении послом Бангладеша Барлыбай Садыкова, сообщили 8 августа в пресс-службе главы государства.
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Два стула
Садыков является действующим послом Казахстана в Пакистане. Он будет совмещать эти должности.
Напомним, указом президента Казахстана Садыков был назначен посолом в Пакистане в конце января 2018 года. До своего назначения он занимал должность заместителя постоянного представителя Казахстана при ООН.
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