Симферополь, 8 августа, 2018, 17:15 — ИА Регнум. После ДТП на Крымском мосту движение транспортных средств вновь ведётся в штатном режиме по всем полосам крымского направления. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

"Попавшие в ДТП автомобили эвакуированы. Движение восстановлено в полном объёме, видимость на трассе хорошая, дорога — убрана», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Крымском мосту столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и автоцистерна дорожных служб, в результате чего пострадали два человека, а движение транспорта в сторону Керчи было затруднено.