Африн, Сирия, 8 августа, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Полевой командир, воюющий под эгидой турецкой коалиции, был найден мертвым после того, как его похитили два дня назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Омар Кендра, полевой командир Бригады 51, был найден казненным с пулей в голове всего через два дня после его таинственного исчезновения в сирийском городе Африн.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Однако протурецкие боевики сразу же обвинили в этом курдские отряды Народных защитников.

Кантон Африн сирийской провинции Алеппо перешел в руки турецких военных и подконтрольных им боевиков Свободной сирийской армии в марте 2018 года в ходе военной операции «Оливковая ветвь».

В настоящее время в кантоне развернулось партизанское движение. Курдские отряды Народных защитников объявили операцию «Оливковый гнев». Она проводится против высокопоставленных командиров Свободной сирийской армии.

Следует отметить, что в ходе карательных операций на территории кантона Африн протурецкие боевики уничтожают имущество и сельхозугодья курдского населения, в том числе и плантации оливковых деревьев.