Китай даст 333 ответа на новые торговые пошлины США
Пекин, 8 августа, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики с 23 августа вводят новые пошлины в размере 25% на 333 наименования товаров американского производства на общую сумму порядка $16 млрд, сообщило 8 августа министерство финансов Китая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай и США
Минфин КНР подчеркивает, что эта мера является вынужденным ответом на шаги Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, между США и Китаем продолжается торговая война, инициированная американским президентом Дональдом Трампом и его администрацией.
Вашингтон намерен добиваться более выгодных для себя условий торговли с Китаем, но экономическими методами решить эту задачу не может. Поэтому власти США вводят повышенные пошлины на ввоз товаров китайского производства.