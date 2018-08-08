Рим, 8 августа, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Некоторые представители нынешнего руководства Италии действительно являются «евроскептиками», но это не означает, что страна намерена покинуть зону евро, заявил в интервью Il Sole 24 Ore в среду, 8 августа, министр экономики Джованни Триа.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, «евроскептицизм» главы финансовой комиссии Сената Альберто Баньяи или главы бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги носит «академический» характер.

Официальная линия правительства состоит в том, чтобы даже не ставить вопрос о возможном выходе из зоны евро, и никакого «плана Б» не существует, сказал Триа.