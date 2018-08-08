Астана, 8 августа, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Жители Павлодарской области Казахстана не подали ни одной заявки на получение ипотечного жилья по программе «7−20−25», сообщает 8 августа издание «Казинформ» со ссылкой на депутата сената республик Бакытжана Жумагулова.

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По его словам, в Казахстане уже одобрено более 640 заявок, в рамках которых выделено 2,2 млрд тенге (402 млн рублей). Сенатор отметил, что в Павлодарской области проживает 28 тыс. человек, нуждающихся в жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная программа ипотечного кредитования «7−20−25» является одной из пяти инициатив президент Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученных в начале 2018 года. Первые кредиты в рамках программы были выданы в начале июля. Кредит выдается на 25 лет при первоначальном взносе 20% под 7% годовых.