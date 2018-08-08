Рим, 8 августа, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Через пять лет дефицит врачей в Италии из-за превышения количества выходящих на пенсию над числом новых работников составит 45 тысяч человек, сообщает в среду, 8 августа, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные профильных национальных ассоциаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело врача

Как ожидается, наиболее острым будет дефицит специализированных и семейных врачей.

По данным европейской статистики за 2015−2016 годы, в Италии в сравнении с другими схожими с ней странами ЕС меньше врачей общей практики, но больше специализированных медиков и педиатров.

Врачей общей практики в 2015 году в Италии было 53 610 человек, то есть 88,3 на 100 тысяч населения, специализированных медиков — 85 650 (295,55 на 100 тысяч населения), педиатров — 17 722 (28,34).