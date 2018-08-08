Москва, 8 августа, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Память поколений» подвёл итоги акции «Красная гвоздика», которая проходила с 22 апреля по 22 июня под девизом «Я помню. Я помогаю». В этом году она получила самый масштабный охват за всю историю.

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Каждый житель страны, который хочет выразить свою признательность защитникам Отечества не только словом, но и делом, мог купить значок «Красная гвоздика» за символическую цену в 50 рублей. В ходе акции продали более 200 тыс. значков с изображением цветка и собрали рекордное количество благотворительных пожертвований — свыше 2,2 млн. рублей.

Фонд увеличит эту сумму и направит её на оказание помощи ветеранам боевых действий, а именно на покупку необходимых лекарств, медицинского оборудования, оплату хирургических операций и протезирование. Деньги также пойдут на оказание реабилитационной поддержки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республики.

Впервые в этом году проводить акцию помогали добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Более тысячи волонтёров из 65 регионов России распространяли значки в парках, скверах и на центральных улицах своих городов. Ключевыми мероприятиями в рамках акции стали «Бессмертный полк» 9 мая и «Вахта Памяти» 22 июня.

Благотворительный фонд «Память поколений» существует уже три года. За это время более 7 тыс. ветеранов, проживающих в различных городах России, получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Фонд осуществляет адресную помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и ветеранам боевых действий в Афганистане и Сирии, а также контртеррористической операции на Северном Кавказе.