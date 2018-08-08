Астана, 8 августа, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Казахстане зарегистрировали фонд поддержки экспорта малого бизнеса и частного предпринимательства, который будет заниматься маркетинговыми исследованиями, сообщает 8 августа агентство УзА со ссылкой на исполнительного директора фонда Миразиза Исакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Средняя Азия

По его словам, фонд также займется рекламой местных брендов, поиском зарубежных партнеров, а также будет содействовать участию предпринимателей из Узбекистана в выставках и других мероприятиях. Кроме того, в Астане начато строительство торгового комплекса Узбекистана.

Как сообщал ИА REGNUM, 10 июля Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, в рамках которого страны открывают друг другу банковские рынки.